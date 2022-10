Diogo Mónica: "Experiências muito más" com as 'cripto' vão levar a "perda de confiança" de alguns investidores

Os problemas dos últimos meses no mercado dos criptoativos, que tiveram o seu ponto álgido no colapso da stablecoin TerraUSD e que prosseguiram com quedas maciças nas valorizações de tokens, falências de fundos e congelamento de ativos de investidores em plataformas cripto, foram algo “mau para a indústria”, segundo Diogo Mónica, cofundador e presidente da Anchorage Digital, a primeira instituição de custódia de ativos cripto com licença bancária do Tesouro norte-americano, em entrevista ao Expresso.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler