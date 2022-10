Tâmega: o maior investimento energético da década em Portugal em 10 perguntas e respostas

A inauguração do complexo hidroelétrico do Alto Tâmega, esta segunda-feira, é um marco no sistema elétrico nacional. Com 1,5 mil milhões de euros de investimento, é um dos maiores projetos de sempre na área da energia em Portugal, e o maior investimento da última década no setor. Para já, apenas uma parte da capacidade do empreendimento está operacional. E, com o país em seca, será o arranque do projeto da Iberdrola decisivo para a segurança da rede elétrica? Já lhe chamaram a “gigabateria do Tâmega”. Explicamos-lhe como funcionará e qual a sua importância, em 10 perguntas e respostas.

