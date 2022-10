Mariana Trigo Pereira: “Não podem ser só as pessoas à beira da reforma a tomar decisões sobre pensões”

Mariana Trigo Pereira foi nomeada coordenadora do grupo de peritos que vai analisar a sustentabilidade financeira da Segurança Social e do sistema de pensões. A equipa ainda não está formada, o caderno de encargos ainda está a ser definido, mas a economista já tem algumas linhas mestras traçadas. Daqui a um ano, quer ter pronto um diagnóstico e um conjunto de propostas para que todos os trabalhadores, estejam eles na meia-idade ou a entrar no mercado de trabalho, façam eles a sua vida laboral com contratos seguros ou com contratos instáveis e intermitentes, tenham direito a uma pensão digna no futuro — sem delapidar as contas públicas.

Conseguir um bom equilíbrio entre a chamada “adequação” das prestações sociais, nomeadamente as pensões, e a sustentabilidade financeira da Segurança Social, é quase fazer a quadratura do círculo. “É muito ambicioso”, reconhece a economista em conversa com o Expresso. Fundamental, desde logo, é “fazer um pacto social entre todas as gerações que garanta a equidade intergeracional”, considera.