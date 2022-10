Governo prevê que Portugal atingirá já em 2026 metas de renováveis traçadas para 2030

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, avançou esta sexta-feira, na inauguração da central solar flutuante da EDP em Alqueva, que em matéria de renováveis Portugal em quatro anos atingirá os objetivos com que se comprometeu para 2030.

"A eletrificação a que nos propomos é de base renovável", declarou Duarte Cordeiro em Alqueva. Na sua intervenção na cerimónia de inauguração, Duarte Cordeiro sublinhou que a redução estrutural de preços da energia só se consegue com uma aposta nas renováveis.

E Duarte Cordeiro revelou que na próxima semana o Governo apresentará um pacote de medidas para acelerar o licenciamento de projetos de energias renováveis.

"No último ano, entraram em funcionamento centrais solares que representam 700 megawatts de potência. Este ano, além de termos quebrado a barreira dos 2000 megawatts (2 gigawatts) já instalados, esperamos que entrem em funcionamento mais cerca de 1200 megawatts de potência. Em conjunto, esta potência equivale a três vezes a energia que era produzida na central a carvão do Pego, mas neste caso é energia limpa e sem importações", afirmou o ministro do Ambiente.

O governante referiu que esta trajetória continuará nos próximos anos, nomeadamente através dos projetos dos leilões de energia solar de 2019 e 2020.

"Dos lotes adjudicados no leilão solar de 2019, já se encontram licenciadas 19 centrais, das quais 15 têm licença de construção. No que respeita ao leilão de 2020, que irá contar com 13 centros eletroprodutores, já foi licenciado um lote, outro encontra-se em processo de licenciamento e os 11 restantes estão em fase de pré-licenciamento", detalhou Duarte Cordeiro.

"No que diz respeito aos acordos com o operador da Rede Nacional de Transporte [a REN], foram já assinados 14 acordos que representam uma potência de 3,5 gigawatts e encontram-se mais 11 acordos em fase de preparação", acrescentou o governante.

Duarte Cordeiro referiu ainda que o reforço de capacidade nos parques eólicos acrescentará outros 500 MW até final de 2023. E na energia solar o licenciamento direto de projetos (fora dos leilões) trará mais 2500 MW de capacidade solar.

Governo fala em quase €2 mil milhões mobilizados em apoios

"Desde o início da crise energética, o Governo mobilizou quase 2 mil milhões de euros para fazer face ao aumento de preços", afirmou Duarte Cordeiro no seu discurso.

Quase metade dessas verbas, em concreto 965 milhões de euros, serviram para "garantir preços controlados" no sistema elétrico nacional, segundo o ministro. Duarte Cordeiro não explicitou a que se refere este valor.

Certo é que o mecanismo de limitação do preço grossista da eletricidade no mercado ibérico, que entrou em vigor a 15 de junho, não envolve fundos públicos. Esse mecanismo implica o pagamento de uma compensação às centrais a gás natural que será suportado pelos clientes que beneficiarão do mecanismo, mas que terão, ainda assim, ganhos líquidos na sua fatura de eletricidade.

"Estas e outras medidas de contenção de preços tiveram o duplo objetivo de proteger os consumidores e a atividade económica. E parte expressiva deste apoio, cerca de metade, dirigiu-se ao setor elétrico", comentou Duarte Cordeiro.