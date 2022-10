Governo lançará na próxima semana Simplex centrado na aceleração das renováveis

O Governo vai apresentar na próxima semana um pacote de medidas de agilização de licenciamento especialmente viradas para a aceleração de projetos de energias renováveis, anunciaram esta sexta-feira o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, e o primeiro-ministro, António Costa.

Em Alqueva, na inauguração de uma central solar flutuante da EDP, o primeiro-ministro defendeu que "temos que acelerar" os projetos de energias limpas.

O ministro do Ambiente revelou que na próxima semana o Governo avançará com medidas de aceleração do licenciamento de projetos de renováveis. E o primeiro-ministro, discursando depois, confirmou-o.

"As medidas emblemáticas do Simplex 2022 vão ter a ver com a agilização do licenciamento ambiental de projetos de energia renovável", explicou António Costa, embora sem entrar em pormenores sobre que medidas concretas serão adotadas.

Na sua intervenção na inauguração da central solar flutuante, o primeiro-ministro sublinhou que "ao longo desta década temos de duplicar a nossa capacidade de produção de energias renováveis".

"Todos temos de trabalhar pela neutralidade carbónica em 2050", apelou ainda António Costa, que na próxima segunda-feira irá inaugurar o complexo hidroelétrico da Iberdrola no Alto Tâmega, o maior investimento do setor energético em Portugal na última década.