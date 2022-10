"Petróleo em mínimos desde que a guerra começou, mas os combustíveis nem por isso. Porquê?"

O crude recuou esta quinta-feira para um novo mínimo desde o início da guerra na Ucrânia, prolongando a tendência de descompressão dos últimos dias, mas as perspetivas de atualização dos preços de venda ao público dos combustíveis estão longe de presentear os automobilistas com grandes ganhos. O comportamento do mercado "é um bocado errático", admite o secretário-geral da Apetro - Associação Portuguesa das Empresas Petrolíferas, António Comprido.

