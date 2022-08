Portugal já é o 6º maior produtor mundial de azeite

A produção de azeite em Portugal registou um aumento de 119,5% na campanha de 2021/2022, que agora chega oficialmente ao fim, tendo-se atingido uma produção recorde de 215.260 toneladas.

O números, avançados ao Expresso, em primeira mão, pela Casa do Azeite — Associação do Azeite de Portugal — organização que congrega praticamente toda a fileira —, revelam ainda outra novidade: Portugal sobe, assim, um lugar no ranking mundial, passando agora a assumir a 6ª posição, depois de ter ultrapassado Marrocos (que se ficou pelas 200 mil toneladas).