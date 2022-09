Crise logística não chega à mesa de Natal dos portugueses, diz Siza Vieira

O Governo está tranquilo em relação ao impacto no País das perturbações nas cadeias de abastecimento mundiais, assegurando que não hão-de faltar produtos-estrela como o bacalhau nas mesas dos portugueses neste Natal, disse Pedro Siza Vieira na tarde desta terça-feira em declarações à RTP3. "Estamos bastante tranquilos relativamente ao Natal dos portugueses", afirmou o ministro da Economia.

"Temos estado a acompanhar todo o processo" das cadeias logísticas e "neste momento estamos bastante tranquilos" em relação aos abastecimentos "em praticamente todos os setores", disse Siza Vieira durante uma visita ao entreposto da Sonae de Vila Nova da Rainha.

Poderá, no entanto, haver "falhas pontuais que às vezes existem normalmente", apesar de considerar que os produtos "têm sido repostos com rapidez".

Os problemas nas cadeias logísticas, afetadas pela recuperação da atividade económica após os períodos de confinamento em muitos países, estão a afetar indústrias em todo o mundo com o encarecimento dos custos de transporte e as dificuldades na obtenção de matérias-primas.

Sobre a inflação que está a afetar as economias mundiais, "é natural que pontualmente possa haver alguma subida de preços", mas considera que a taxa portuguesa de variação do índice de preços no consumidor "é uma coisa muito moderada comparando com o resto da União Europeia".

O índice português de preços no consumidor terá aumentado 2,7% em novembro, segundo dados do Eurostat, a segunda menor taxa de inflação na zona euro e ainda longe dos 4,9% de média entre os países da moeda única, um recorde histórico desde a criação do euro.