O cerco aperta às empresas de Isabel dos Santos

Uma parte da posição de Isabel dos Santos no capital do EuroBic está arrestada preventivamente, por decisão de um tribunal. Em causa está uma parcela avaliada em €3,4 milhões na Santoro Financial, arrestada por causa de uma providência cautelar interposta pelo BCP. A Santoro é visada porque uma outra companhia ligada à empresária angolana deixou créditos por pagar ao banco. E esta foi a opção do BCP — e que a justiça aceitou — para contornar o pouco património conhecido em nome de Isabel dos Santos.

“Determina-se arresto das ações detidas pela Santoro Financial Holding, SGPS, S.A., no capital social do banco EuroBic, incluindo os respetivos direitos sociais de conteúdo patrimonial, designadamente de recebimento de dividendos distribuídos ou a distribuir”, decretou esta semana o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa em resposta ao pedido de arresto do BCP.