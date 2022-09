Há 30 fornecedores portugueses na cadeia de produção da Airbus, e a gigante europeia quer que haja mais

Há 30 empresas portuguesas a fornecer a fabricante europeia Airbus, e outras deverão tornar-se fornecedoras no futuro. Parte delas estiveram esta sexta-feira reunidas com a Airbus, na Fortaleza de São Julião da Barra, em Oeiras, para fortalecer a cooperação e preparar novos negócios.



A Airbus assume-se como um parceiro de longo prazo das empresas portuguesas do setor da aviação e da defesa, e quer continuar a crescer no país, sublinhou César Sanchez, vice presidente da Airbus para o Sul da Europa e Israel, presente no evento que reuniu os responsáveis da Airbus, com grande parte dos seus fornecedores portugueses e potenciais parceiros, e foi organizado pela fabricante em conjunto pela IdD Portugal Defense e AED Cluster Portugal

A Airbus - que tem em curso um grande investimento em Santo Tirso, onde estará a nova linha de montagem da sua subsidiária Stelia Aeronautics - trabalha atualmente com 30 fornecedores portugueses, aos quais faz compras diretas no valor de 65 milhões de euros anuais. A ambição da fabricante é continuar a crescer em Portugal. Faz parte da sua estratégia apostar nas empresas portuguesas para integrarem a lista de fornecedores diretos, e foi isso que vieram reafirmar esta sexta-feira.

Os fornecedores portugueses trabalham para as três divisões da gigante europeia, líder mundial na construção de aviões comerciais: a Airbus Comercial, a Airbus Helicopters e a Airbus Defense & Space. Entre os seus fornecedores estão a Critical Software, OGMA, Ricardo & Barbosa, Iberomoldes, Rexiaa, Lauak, Edisoft, Stratosphere ou Edaetech.

O negócio da Airbus em Portugal gera diretamente mil postos de trabalho e quatro mil indiretos.

Na aviação comercial, a Airbus trabalha com componentes do Airbus A320 e A330 fabricados em Portugal. A Airbus Helicopters recorre a empresas portuguesas para produzirem, por exemplo, quadros elétricos para subconjuntos de caudas de helicóptero e outros componentes.

A Airbus assegura que a nova unidade de assemblagem de estruturas aeronáuticas da Stelia Aeronautics, em Santo Tirso, continua a avançar, embora tenha sofrido atrasos por causa das paragens provocadas pela pandemia. É um investimento que rondará os 40 milhões de euros, e a através do qual serão criados 240 postos de trabalho, 30 altamente qualificados. O seu arranque está previsto para 2023.