OE2022 tem €900 milhões da ‘bazuca’ para apoios diretos às empresas

A proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2022 destaca os “incentivos e subsídios às empresas, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, no valor de 900 milhões de euros em 2022”.

Em particular, estes apoios diretos às empresas destinam-se à inovação (360 milhões de euros), descarbonização da indústria (182 milhões), a digitalização (152 milhões) e as qualificações (130 milhões), lê-se no documento submetido segunda-feira pelo ministro das Finanças à Assembleia da República.

Além destes apoios diretos, está prevista a criação do chamado Fundo de Capitalização e Resiliência no valor de 1300 milhões de euros para ajudar as empresas mais afetadas pela pandemia a recuperar a sua atividade. E a capitalização do Banco de Fomento em 250 milhões para apoiar a capitalização e resiliência financeira das empresas mobilizando investimentos públicos e privados no quadro do instrumento europeu InvestEU.

O ministro das Finanças já disse que este é o Orçamento do investimento, prevendo um crescimento de 8,1% na formação bruta de capital fixo no próximo ano.

Este impulso no investimento resulta “do forte contributo do investimento público, refletindo o PRR, assim como do investimento privado, fruto da melhoria das espectativas relacionadas com a recuperação económica global e o fim das restrições sanitárias”.