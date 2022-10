Modtíssimo apresenta têxteis a "cheirar a retoma e a recordes"

Os números das exportações foram o primeiro indicador de que as coisas estavam a mudar na indústria têxtil. A presença nas primeiras feiras internacionais pós-pandemia ajudou a fileira a criar um clima de confiança. Agora, no Modtíssimo, a decorrer na Alfândega do Porto, quinta e sexta-feira, "os números mostram que o fluxo de visitantes está 25% acima do normal", afirma Manuel Serrão, presidente da Selectiva Moda, responsável pela organização do evento, sem esconder o entusiasmo de ver o sector "cheirar a retoma e a recordes"

