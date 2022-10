Híbrido ou remoto? Regresso ao escritório pode gerar desigualdades

Com o levantamento da recomendação ao teletrabalho anunciado pelo Governo, as empresas estão a chamar de volta as suas equipas, mas estão a fazê-lo num registo diferente do período pré-pandemia. A muitos profissionais está a ser dada a possibilidade de optar por um regime híbrido de trabalho, em parte presencial em parte remoto. Pela primeira vez os gestores são chamados a liderar equipas onde ‘coabitam’ três tipos de profissionais: os presenciais, os remotos e os híbridos. Uma “mistura explosiva” que para os especialistas ouvidos pelo Expresso pode acentuar desigualdades e comporta riscos de discriminação acrescidos, caso não sejam definidas regras claras e atualizadas as métricas de avaliação de desempenho.

