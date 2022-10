BPP avisou tribunal para o perigo de fuga de Rendeiro

Num requerimento dirigido no dia 22 de setembro ao Tribunal da Relação de Lisboa, os advogados que representam o Banco Privado Português avisaram os juízes de que João Rendeiro poderia fugir e pediram um agravamento das medidas de coação aplicadas ao fundador do banco: "Não se mostra possível, neste momento, excluir um concreto perigo de fuga no que tange ao Arguido João Rendeiro, tendo em vista furtar-se ao cumprimento (mais do que iminente) da pena em que foi condenado, com a qual nunca revelou conformar-se", diz o documento a que o Expresso teve acesso.

Este tribunal já tinha confirmado que a pena de 5 anos e oito meses a que o banqueiro foi condenado já não tinha recurso possível e que tinha transitado em julgado.

João Rendeiro estava em Inglaterra com conhecimento do tribunal e no dia 27 de setembro foi notificado para comparecer no próximo dia 1 de outubro no tribunal criminal de Lisboa para reavaliar as medidas de coação a que estava sujeito - termo de identidade e residência - no âmbito de um outro processo em que tinha sido condenado a dez anos de prisão, mas segundo a TVI já saiu do Reino Unido para um país que não terá acordo de extradição com Portugal. Se não se apresentar ao tribunal na data marcada, será um homem em fuga.

Também neste processo em que Rendeiro já recorreu da pena de dez anos a que foi condenado, o BPP, através de mais um requerimento, avisou o juiz para o facto de "o anúncio público de pena de prisão, com a duração das penas aplicadas, é apto a criar, por si só, acrescido perigo de fuga relativamente ao arguido João Rendeiro".

Esta terça-feira, Rendeiro foi novamente condenado, desta vez a três anos e meio de prisão, num terceiro processo.

Segundo uma fonte policial contactada pelo Expresso, o tribunal não emitiu até ao momento qualquer mandado de captura internacional, o que terá de acontecer inevitavelmente se não se apresentar no dia 1 de outubro no Campus da justiça em Lisboa.

O Expresso tentou contactar várias vezes João Rendeiro sobre este assunto por chamada telefónica e por mensagem escrita. Rendeiro não atendeu o telefone mas visualizou as mensagens, tendo preferido não responder.