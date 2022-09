Escalões do IRS: no desdobrar é que está o ganho. Falta saber quanto

O primeiro-ministro deu a nota. Agora resta saber quanto vale. O anúncio, por António Costa, de que o Governo está a estudar um desdobramento dos escalões do IRS, mexendo no terceiro e no sexto escalões, carece ainda de detalhe quanto à medida, mas Anabela Silva, da consultora EY, admite que este tipo de medida “em princípio é favorável” ao contribuinte. Luís Leon, da Deloitte, alerta que não é ainda possível fazer estimativas de poupanças.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler