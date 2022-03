Milionário que detém a Louis Vuitton vende participação no Carrefour por 724 milhões de euros

Bernard Arnault, o dono da LVMH, que detém marcas como a Louis Vuitton, Christian Dior e TAG Heuer, vendeu a participação de 5,7% que detinha na retalhista francesa Carrefour, num encaixe de 724 milhões de euros, noticiou o Financial Times na quarta-feira.

A venda representa a saída de um negócio perdedor para o milionário francês, já que este entrou no capital da empresa quando esta cotava a 47 euros por ação, realça o jornal britânico. Arnault, através da sua holding Financière Agache, vendeu a posição na retalhista a 16 euros por título.

A reestruturação do negócio feita pelo presidente executivo do Carrefour, Alexandre Bompard, tem passado por cortes de custos, venda de ativos em mercados como o da China e em investimentos em comércio eletrónico. Contudo, apesar dos resultados "admiráveis" do CEO, não tem sido ao ritmo que Arnault desejava, avançaram fontes ao jornal britânico.

A saída ocorre depois de, em janeiro, a Carrefour ter sido abordada pela empresa canadiana Couche-Tard para uma fusão que criaria um gigante do retalho avaliado em 50 mil milhões de dólares, ou 42 mil milhões de euros, segundo o jornal. Uma tentativa travada pelo governo francês pela importância da retalhista francesa para o setor agrícola do país.