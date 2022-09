Do digital à cozinha, turismo tem vagas por preencher

O setor de turismo foi um dos grandes afetados pela crise provocada pela pandemia de covid-19. Desde reinvenções à reabertura gradual, há áreas - do digital à cozinha - onde o setor tem dificuldades em contratar, ficando assim essas lacunas por preencher, segundo um estudo (Guia do Mercado Laboral 2021), da Hays, consultora de recrutamento.

Entre a adaptação feita pelo setor, a consultora destaca a hotelaria, que agora necessita de "recrutar perfis com outras competências técnicas, nomeadamente na área do digital".

Andreia Fernando, gestora da Hays Portugal, refere, citada na nota, que os perfis mais procurados são agora pessoas com "funções de marketing digital, com conhecimentos em CRM [sigla em inglês para gestão da relacionamento com o cliente]". Com isto o setor pretende "ter uma forte presença nas redes sociais e gerir métodos de comunicação rápidos e diretos com o cliente".

No entanto, a responsável explica que "há uma grande escassez destes perfis de CRM com experiência no setor, fazendo com que este seja um perfil difícil de identificar”.

Para o futuro, o estudo "prevê que se deverá manter a procura elevada procura de perfis com funções ligadas ao digital, perspetivando-se algum aumento salarial nesta área, tendo em consideração a possível escassez no mercado deste tipo de perfis".

Além do mais, o aumento dos serviços de entregas de comida e a reabertura dos restaurantes com o desconfinamento levou à necessidade de perfis de chefe e chefe executivo de cozinha, um dos perfis mais procurados o ano passado. E, segundo a Hays, estes perfis são difíceis de encontrar "tanto pela escassez no mercado, como pela inflação salarial".

Por fim, também os perfis de gestor de faturação e gestor da área de F&B (food and beverages, ou seja, a logística de alimentação e bebidas de um hotel) foram muito procurados.