PIB perto do patamar pré-crise, mas ainda há riscos

Depois do crescimento de 15,5% no segundo trimestre, a atividade económica em Portugal ficou 3,5% abaixo dos níveis correspondentes de 2019. Desde então, os dados “sugerem moderação do ritmo de expansão”, assinala Tiago Correia, economista do BPI. É nesse sentido que aponta o indicador diário de atividade económica (DEI), calculado pelo Banco de Portugal, muito por causa “de efeitos de base, relacionados com a recuperação da economia no terceiro trimestre de 2020”, nota Bruno Fernandes, economista do Santander, que espera que o Produto Interno Bruto (PIB) atinja o nível de 2019 em 2022.

