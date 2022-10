Toyota+Caetano. Duas marcas juntam-se nos autocarros zero emissões

Os autocarros zero-emissões, fabricados pela CaetanoBus em Portugal, passam a circular com a co-marca Toyota, anunciou esta sexta-feira a empresa do grupo Salvador Caetano. A medida significa que os autocarros trazem, a partir de agora, os dois logótipos, capitalizando o reconhecimento visual da marca nipónica entre os consumidores europeus.

"Com este co-branding, reforçamos a duradoura parceria com a Toyota no negócio de autocarros zero-emissões e isto permite a ambas as empresas demonstrar capacidade técnica e tecnologia complementar assim como o alinhamento no caminho para a descarbonização", justifica o presidente da CaetanoBus, José Ramos.

Depois do fortalecimento da aliança estratégica iniciado em dezembro 2020, quando a Toyota Caetano Portugal se tornou acionista direta da CaetanoBus, para a expansão das soluções de mobilidade sustentável, a empresa torna-se, também, agora, a primeira fabricante de autocarros na Europa a utilizar a tecnologia de pilha de combustível da Toyota.

Na decisão de juntar as marcas Toyota e Caetano nos autocarros 100% elétricos e City Gold e, também, no H2.City Gold, movido a hidrogénio, pesa a necessidade de "resposta ao rápido crescimento da empresa e à reestruturação da estrutura acionista", explica a CaetanoBus em comunicado.

Para Matt Harrison, presidente da Toyota Motor Europe, a decisão de juntar os dois logotipos vem "demonstrar a confiança na parceira de longa data (CaetanoBus)" e "destacar a importância que a Toyota deposita no desenvolvimento de soluções de mobilidade zero-emissões além dos carros, no caminho para a neutralidade carbónica".

A CaetanoBus fabrica autocarros e chassis em Portugal para os segmentos de veículos urbanos e aeroporto e é líder mundial em soluções para aeroportos com o modelo Cobus.