Malta Files continua a render dinheiro ao Estado. Fisco recupera mais €11 milhões

As revelações de Malta Files, uma investigação que o Expresso publicou em 2017 sobre cidadãos e grupos empresariais portugueses em Malta, desencadearam um conjunto de ações da Autoridade Tributária (AT) que permitiram ao Fisco recuperar largos milhões de euros. Em 2020, o Estado embolsou mais 11 milhões de euros só numa dessas ações, junto de uma empresa, revela o mais recente relatório anual de combate à fraude e evasão fiscal da AT.

