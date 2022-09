Portugueses precisam dos rendimentos de 11 anos para comprar casa de 100 m². OCDE sugere menos impostos nas transações de imóveis

Uma família portuguesa levaria 11,4 anos de rendimento para conseguir comprar uma casa de 100 metros quadrados sem recurso a empréstimos. O valor consta no relatório Brick by Brick: Building Better Housing Policies ("Tijolo a tijolo: Construir melhores políticas de habitação") da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), divulgado esta segunda-feira e que foi consultado pelo “Diário de Notícias" e pelo “Jornal de Negócios”. O estudo sugere que se os estados dependerem menos de impostos sobre as transações de imóveis e apostarem mais de impostos anuais sobre o património teriam “benefícios múltiplos”.

Segundo o relatório, as famílias portuguesas são as que sentem mais as consequências do empréstimo à habitação tendo em conta os seus rendimentos quando comparado com os países da OCDE. "O rácio [dívida/rendimento] está bem acima de 100% na maioria dos países da OCDE e ultrapassa os 200% em alguns deles, como Portugal, Espanha e Holanda", refere o relatório.

O relatório deixa ainda algumas recomendações aos países para dinamizarem o mercado e equilibrar a oferta e a procura. “A nossa recomendação é ter menos IMT (Transmissão Onerosa de Imóveis) ou selo, e mais IMI (Imposto Municipal de Imóveis)”, pode ler-se. “Muitos países subutilizam os impostos periódicos sobre o património e têm espaço para os aumentar”, assim fornecendo aos governos regionais e aos municípios “uma fonte importante e estável de fundos para financiar os serviços locais, inclusive na área de habitação social”.