Taxa de desemprego agrava-se de 6,6% para 6,9% em abril

No mês de abril, a população desempregada aumentou de 332,5 mil para 348,7 mil e a população ativa de 5,047 milhões para 5,064 milhões. Comparando aquele número de desempregados com esta mão-de-obra disponível para trabalhar, o Instituto Nacional de Estatística revela então que a taxa de desemprego subiu de 6,6% para 6,9% no quarto mês deste ano.

As estimativas mensais de emprego e desemprego publicadas esta segunda-feira acrescentam que a população desempregada aumentou 4,9% (mais 16,2 mil) só no último mês.

Em particular, a taxa de desemprego dos jovens (24,0%) aumentou 1,8 pontos percentuais em relação ao mês anterior, enquanto a taxa de desemprego dos adultos (5,7%) aumentou 0,2 pontos percentuais.

Outro indicador suplementar é a taxa que compara a subutilização do trabalho e a população ativa alargada. Em causa está um indicador que agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, mais os inativos à procura de emprego mas não disponíveis e ainda os inativos disponíveis mas que não procuram emprego.

Em abril de 2021, a subutilização do trabalho situou-se em 679,4 mil pessoas, o que corresponde a um aumento de 0,2% (1,4 mil) em relação a março de 2021. Contudo, trata-se de uma diminuição de 6,5% (47,4 mil) relativamente a janeiro de 2021 e de 5,2% (37,6 mil) por comparação com abril de 2020.

A taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 12,9%, permanecendo inalterada em relação ao mês anterior.

Em abril de 2021, a população empregada era de 4,715 milhões de pessoas, mantendo-se praticamente inalterada em relação ao mês precedente. A taxa de emprego permanece assim em 61,4%.