Estado português “condenado” a ficar diretamente com 13% do capital do Novo Banco

O Estado está praticamente “condenado” a ficar nas mãos com cerca de 13% do capital do Novo Banco. O número, que já era antecipado pelas contas semestrais, confirma-se agora que é conhecido o relatório e contas de 2020. O Tesouro vai ficar acionista direto do banco e quem perde é a banca, que vê a sua posição, através do Fundo de Resolução, prestes a ficar reduzida a metade.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler