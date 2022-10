Há separação de negócios na Colep

A Colep decidiu separar o negócio de embalagens (Colep Packaging) e o de produtos de consumo (Colep Consumer Products), anunciou a empresa, controlada a 100% pelo grupo RAR, de João Nuno Macedo Silva, esta quinta-feira.

A medida, com efeitos a partir de 1 de julho, resulta da "constatação de que os negócios, apesar de se efetuarem em mercados semelhantes, têm dimensões operacionais e estratégicas diferentes" e "exigem níveis crescentes de agilidade e rapidez da resposta".

"A separação dos negócios em duas empresas independentes vai possibilitar a cada uma das equipas de gestão o grau de autonomia e capacitação para o desenvolvimento do seu negócio necessário para melhor responderem às exigências e, desta forma, atingir os seus objetivos estratégicos específicos", justifica a empresa com fábrica em Portugal, Alemanha, Brasil, Emirados Árabes Unidos. Espanha, México, Polónia e Reino Unido.

Apresentando já a Colep Packcaging como "uma das mais importantes empresas globais de embalagens", a Colep escolheu Paulo Sousa, atual responsável por esta divisão de negócio, para liderar a nova empresa. Pierfranco Accardo será o presidente executivo da Colep Consumer Products, onde já está a trabalhar desde janeiro, depois de ser quadro de empresas italianas como a Art Cosmetics e a Chromovis Fareva. E, diz em comunicado, estas nomeações terão efeito a partir de 1 de julho de 2021.

Quanto à divisão de Healthcare do grupo, ficará integrada na Colep Consumer Products com "uma elevada autonomia", sob a liderança de Christian Schmidt.

"A decisão que agora tomamos é muito importante para que as equipas de gestão das novas empresas possam implementar as estratégias necessárias para reforçar o seu posicionamento de mercado", comenta Vitor Neves, atual presidente executivo e futuro presidente do conselho de administração das duas novas empresas, sobre esta decisão. "Tenho a certeza de que o Paulo e o Pierfranco trarão toda a sua experiência, conhecimento e entusiasmo para liderar as suas organizações para as fazer crescer e proporcionar os mais elevados níveis de satisfação a todos os seus stakeholders”, acrescenta.