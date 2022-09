Presidente do BPI sobre moratórias: “Temos de atuar agora”

O presidente do BPI coloca como tema principal o emprego e a viabilidade das empresas e revela que há conversas com o Governo para antecipar soluções.

Portugal abusou das moratórias e conteve-se nas ajudas a fundo perdido. Tinha de ser assim?

Não tenho a certeza absoluta de que tenha sido totalmente assim. O Governo adotou um plano de prudência que me parece ajustado: conjugar o que era o seu próprio esforço com aquilo que seria o esforço dos bancos. E valorizo essa necessidade. Se somarmos os apoios todos que o Estado deu em várias vertentes — não só através de linhas covid mas também lay-offs simplificados, etc. —, não estamos tão longe assim do resto da União Europeia no esforço que foi feito pelo Estado. Agora, a verdade é que ficámos muito distante dos outros países no tema das moratórias, e, qualquer que seja a solução que venhamos a adotar, será importante ficarmos dentro do comboio. A crise revelou que quando a Europa tem toda o mesmo problema as soluções aparecem.

