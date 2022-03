Facebook cede na Austrália. E na Europa como será?

Do grátis ao pago — em apenas uma semana. Na semana passada, o Facebook passou a bloquear a partilha de notícias na Austrália por não concordar com a nova legislação que previa a partilha de receitas e ainda um mecanismo de arbitragem. Mas esta semana o mesmo Facebook e o Governo de Camberra saíram do impasse após alguns retoques na proposta de lei. O que significa que as notícias vão voltar à versão australiana do Facebook — e possivelmente a partilha de receitas provenientes das notícias vai estender-se a outras paragens. A começar pela União Europeia (UE).

Um dia antes de o Facebook confirmar que iria retomar a distribuição de notícias, a Microsoft anunciou que pretendia começar a partilhar receitas com grupos editoriais. Além de preconizar um mecanismo de arbitragem abertamente inspirado na solução australia­na, a Microsoft ainda firmou uma coligação informal com o Conselho Europeu de Editores (EPC), a News Media Europe (NME), a Associação Europeia de Revistas e Média (EMMA) e a Associação Europeia de Editores de Jornais (ENPA), que representam grupos editoriais na UE. Comissão Europeia e Parlamento Europeu são os destinatários da iniciativa.