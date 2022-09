Marco Galinha eleito presidente da dona do DN e JN e traz dois nomes do grupo Bel

Com uma participação de 30%, a mais pequena entre os atuais acionistas, o empresário Marco Galinha é o novo homem-forte da Global Media. Além da sua eleição para a presidência da empresa que publica jornais como o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias e que detém a rádio TSF, o seu grupo Bel ganha peso com a indicação de dois outros administradores, entre eles, António Saraiva, o patrão dos patrões.

Segundo uma nota interna, na assembleia-geral desta quarta-feira, 17 de fevereiro, os acionistas da Global Media elegeram, por unanimidade, Marco Galinha como presidente do conselho de administração. Galinha tem 29,75% do grupo através da sua empresa Páginas Civilizadas, sendo que pretende assegurar ainda a maioria acionista – a Páginas Civilizadas é também a entidade que está a comprar metade da participação que o grupo Impresa, dono do Expresso, detém na distribuidora Vasp, e a posição integral na agência noticiosa Lusa.

Galinha é o presidente da administração do Grupo Bel, com participações em vários sectores, mas centrado nas máquinas de venda de tabaco. A origem do grupo remonta a 2001, quando foi fundada a Bel Network Solutions, de soluções informáticas. É conhecido por ter sido um dos tubarões do programa da SIC “Shark Tank”, onde também participava uma recente cara poderosa dos media: Mário Ferreira que, com uma participação de 30%, é também ele presidente da Media Capital, dona da TVI.

Marco Galinha assume a liderança do grupo apesar de ser o acionista com a participação mais reduzida. Segundo a Plataforma de Transparência da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), a Páginas Civilizadas é dona de 29,75% da Global Media, abaixo da participação de 35,25% da KNJ, de Kevin Ho e João Siu, e de José Pedro Soeiro, com posição direta e indireta de 35%.

Saraiva com funções não executivas, diretoras sobem a administração

Do Grupo Bel vêm dois outros nomes para a equipa de administração da Global Media: António Saraiva, presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal, e João Pedro Rodrigues. Ambos estão na cúpula do Bel e foram eleitos para o mesmo órgão da empresa de comunicação social, com funções não executivas. De resto, Rui Moura é um novo administrador, sendo que os representantes de acionistas João Pedro Soeiro (que era o presidente), Kevin Ho e Philip Yip mantêm-se como administradores, a que se juntam agora as diretoras do JN, Inês Cardoso, e do DN, Rosália Amorim.

Da antiga administração continuam, também, em funções Domingos de Andrade e Guilherme Pinheiro, só que serão agora os dois responsáveis pela comissão executiva, com a responsabilidade pelo dia-a-dia. O primeiro, antigo diretor do JN, é o número um da TSF e é o diretor-geral editorial de todo o grupo. Guilherme Pinheiro continuará responsável pelo pelouro financeiro.

“Afonso Camões passará a exercer funções de secretario-geral do Global Media Group”, indica ainda o comunicado. É a única saída da atual equipa de administração, que já tinha contado com a decisão de Daniel Proença de Carvalho de abandonar a presidência no verão passado, antes da entrada de Galinha e antes do processo de despedimento coletivo que foi implementado no grupo.

(Notícia atualizada às 19.45 com clarificação da fundação do grupo Bel)