“Não ficámos uma Caixinha”, diz Paulo Macedo no fecho do plano de Bruxelas para a CGD

Paulo Macedo está satisfeito: a Caixa Geral de Depósitos cumpriu a generalidade dos objetivos impostos pela Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia em 2016. A opinião final de Bruxelas só deverá vir no final do semestre, mas para já há uma certeza, que o presidente executivo do banco utiliza contra quem criticou o plano: “Não ficámos uma Caixinha.”

Numa conversa com o Expresso, Paulo Macedo afirma isto mostrando que o valor total dos ativos da Caixa em Portugal chegou aos €79,1 mil milhões no fim de 2020, acima dos €71,4 mil milhões de 2016. O líder do banco público considera que a execução do plano estratégico desenhado por Bruxelas e pelo Estado português em 2016 “foi bem-sucedida”.