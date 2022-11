Bancos têm de captar €10,7 mil milhões em dívida até ao fim de 2023

Os bancos portugueses têm de emitir mais €10,7 mil milhões em títulos de dívida para ficarem protegidos para situações de dificuldade até ao fim de 2023, sendo que uma parcela desse financiamento tem de ser assegurada até ao início do próximo ano. Este é o mais recente cálculo realizado pelo europeu Conselho Único de Resolução. As metas aplicadas a cada banco podem ainda mudar, mas esta estimativa mostra que, face aos objetivos definidos no âmbito da legislação europeia, a banca nacional está mal posicionada.

Em causa estão os novos requisitos que obrigam os bancos a terem várias camadas de proteção para que, em situações de dificuldade, possam ser absorvidas perdas por investidores antes de os contribuintes serem chamados a ajudar (o chamado MREL ou, em português, requisitos mínimos relativos a capitais próprios e passivos elegíveis).