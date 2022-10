Preço de mercado da eletricidade em Portugal e Espanha atinge máximo histórico

O preço diário da eletricidade no mercado ibérico (Mibel) alcançou um novo máximo histórico. O preço para esta sexta-feira no mercado diário, o Omie, fechou com um valor médio de 94,99 euros por megawatt hora (MWh), que bate o recorde de 93,11 euros de 8 de dezembro de 2013, segundo as estatísticas publicadas pelo Omie.

Os contratos para as várias horas desta sexta-feira vão oscilar entre um mínimo de 60 euros por MWh e um pico de 114,89 euros por MWh, quer para Portugal, quer para Espanha, prosseguindo a tendência de alta que o mercado grossista tem apresentado.

Esta quinta-feira o preço médio diário atingiu 88,93 euros por MWh, que tinha sido, conforme o Expresso já escreveu, o mais alto em quatro anos.

A escalada de preços no mercado grossista (que a 1 de janeiro teve um valor médio de 42,5 euros por MWh, metade do preço atual) é fruto de uma "tempestade perfeita" que cruza fraca produção eólica, elevado consumo de eletricidade por causa do frio e uma subida dos custos variáveis das centrais de ciclo combinado a gás natural, com o custo do combustível a subir e o preço das licenças de dióxido de carbono também em alta.

Esta subida dos preços de mercado influencia sobretudo os custos dos comercializadores de eletricidade, que têm de ir ao mercado diário adquirir alguns volumes de energia para acrescentar aos volumes comprados antecipadamente através de contratos futuros de maior duração (semanas, meses, trimestres ou um ano).