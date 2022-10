Imobiliário. Quando a inovação entra pela janela

Quer reduzir a pegada ecológica da sua casa? Cortar na conta da luz? Respirar um ar saudável? Dormir melhor à noite? Talvez tenha de prestar mais atenção às janelas e acreditar que elas “podem dar ou tirar qualidade de vida”, como diz José Maria Ferreira, fundador da Ecosteel, uma empresa portuguesa especializada em sistemas de janelas, caixilharias e estruturas metálicas de suporte.

“Com janelas eficientes, com as características térmicas e a instalação adequadas, podemos ter uma poupança energética superior a 30% no que respeita a aquecimento e arrefecimento, sublinha o empresário, a trabalhar com a farmacêutica Bial num estudo sobre o impacto do arejamento na saúde.