Patrões deixam aviso a Costa: fundos não podem atrasar-se

Primeiro trimestre de 2021. É este o prazo que os empresários dão ao Governo para arrancar com o próximo ciclo de apoios europeus para 2021-2027, venham eles dos tradicionais fundos comunitários do Portugal 2030, dos fundos extraordinários de recuperação da ‘bazuca’ ou dos adiantamentos que o Orçamento do Estado para 2021 pode fazer por conta destes dois envelopes da União Europeia.

“O diagnóstico está feito e as medidas devem avançar de imediato, pelo que se espera que o Governo, até ao final do primeiro trimestre, aprove os regulamentos e procedimentos. Nesse prazo, também deve estar operacional o Banco de Fomento”, defende António Saraiva, presidente da CIP.