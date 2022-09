AI Moonshot Challenge: €500 mil para projeto que prevê acumulação de plástico nos mares

O prémio AI Moonshot Challenge de 2020 foi atribuído a um projeto liderado por uma equipa de investigadores do Centro de Recursos Naturais e Ambiente (CERENA-IST) que vai desenvolver uma ferramenta de inteligência artificial capaz de prever acumulações de plásticos em diferentes pontos dos oceanos. O prémio de 500 mil euros foi anunciado esta quinta-feira durante a Web Summit.

O projeto vencedor, que dá pelo nome SMART, foi desenvolvido por investigadores do CERENA-IST, Laboratório de Sistemas e Tecnologia Subaquática (FEUP), Laboratório Associado Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) e Instituto Hidrográfico e MIT-Portugal. Este projeto distinguiu-se dos restantes nove finalistas com uma ferramenta de redes neuronais que processa a informação que consta em imagens captadas por constelações de satélites.

A futura ferramenta deverá recorrer a conceitos de aprendizagem automática, que permitem incorporar as leis da física para levar a cabo novas previsões e simulações quanto à tipologia ou à localização dos detritos de plástico que se encontram nos oceanos.

O projeto vencedor do AI Moonshot Challenge de 2020 deverá recorrer a imagens de satélite captadas pelo programa Copernicus. “Esta informação será complementada com modelos avançados que simulam o comportamento do oceano para aumentar a probabilidade de deteção de plásticos, uma missão dificultada pela dimensão dos detritos e pela resolução das imagens de satélite atualmente disponíveis”, refere a organização do prémio em comunicado.

O projeto Smart garantiu a escolha do júri depois de disputar a final com os projetos apresentados pelo consórcio IMPLAST (que reúne investigadores da Universidade Nova de Lisboa e Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o Plymouth Marine Laboratory, entre outra entidades) e do projeto ATLAS (que reúne investigadores da Universidade de Coimbra, Universidade de Aveiro, Instituto Superior Técnico, entre outras entidades).

O AI Moonshot é um prémio organizado pela Agência Espacial Portuguesa em cooperação com a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), Unbabel, Agência Espacial Europeia (ESA), Agência Nacional de Inovação (ANI) e Web Summit.

O prémio foi entregue às 17h numa cerimónia que contou com a participação de Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

A organização do prémio prevê anunciar, em breve, o tema e os objetivos da edição de 2021 do prémio.