BBVA e Sabadell estudam fusão que pode criar 7º maior banco da Europa

Mais um safanão no panorama bancário espanhol. O BBVA e o Banco Sabadell estão a negociar uma fusão que daria lugar à segunda maior entidade financeira do país em volume de ativos. Dirigentes de ambos os grupos reconheceram a existência de conversações avançadas e comunicaram-nas à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), embora por parte do BBVA se lance um aviso de prudência: “Não existe certeza alguma de que se chegue a adotar alguma decisão sobre a operação de fusão, nem, neste caso, sobre os termos e as condições dessa eventual operação.” Os trabalhos poderiam estar terminados no verão do próximo ano.

Não obstante, nos meios económicos dá-se como feita a fusão por absorção, já que conta com o aval positivo do Governo e com o impulso ativo do governador do Banco de Espanha. O banco resultante ficaria colocado atrás do conglomerado CaixaBank/Bankia, cujas equipas também discutem neste momento os detalhes da união anunciada no passado dia 3 de setembro. Os mercados bolsistas acolheram com entusiasmo este anúncio, e no dia em que se confirmou as ações do Sabadell subiram 24% e as do BBVA 16%, o que pouco compensa as perdas de valor registadas durante este ano nos mercados, superio­res a 50% no caso do BBVA.