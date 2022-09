Vem aí uma 'bazuca' para a habitação social: 1.251 milhões de euros para seis anos

“São 1.251 milhões de euros” para investir ao longo dos próximos seis anos exclusivamente em habitação social.

A promessa foi feita esta segunda-feira pelo primeiro-ministro António Costa, que garantiu ainda que o Governo não desistirá de desenvolver, através do recurso ao empréstimo, "um mecanismo de financiamento fora do perímetro de consolidação orçamental, que ajude a financiar os programas [de apoio à habitação social] e que também responda à classe média, através do acesso ao arrendamento acessível”

O primeiro-ministro falava na cerimónia de homologação do acordo de colaboração no âmbito do programa 1.º Direito para o Município do Porto - onde esteve também o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

António Costa disse ser fundamental que “possamos conjugar estas duas necessidades (habitação social e da classe média) porque aquilo que é a riqueza de uma cidade é a sua diversidade social”.

O Ministro das Infraestruturas e da Habitação, por sua vez, referiu que a política de habitação, durante anos, privilegiou a compra, provocando o aumento do endividamento da classe média e privilegiando a construção em detrimento da reabilitação.

Pedro Nuno Santos destacou o facto de o Porto ter sido das primeiras autarquias a submeter a sua Estratégia Local de Habitação ao IHRU e, ainda que a mesma seja destinada “às populações mais carenciadas”, “nenhuma política social terá sucesso se a reduzirmos à população carenciada” e se a Educação e a Saúde são para todos, “a Habitação também tem de ser para todos”.