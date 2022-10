Mudança na dona do DN em curso: concorrência analisa compra de controlo pelo Grupo Bel

As mudanças na dona do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias estão a ocorrer. O Grupo Bel notificou a Autoridade da Concorrência de que pretende adquirir uma participação relevante na empresa que, segundo apurou o Expresso junto de fonte próxima do processo, é de 40,25%. Só que a intenção é ter 51%.

“A operação de concentração em causa consiste na aquisição, pela Páginas Civilizadas, Lda. ("Páginas Civilizadas"), do controlo exclusivo da Global Notícias - Media Group, S.A. e respetivas subsidiárias ("GMG")”, adianta o aviso publicado esta segunda-feira, 12 de outubro, no site da Autoridade da Concorrência (AdC).

A notificação é feita através da Páginas Civilizadas, que, segundo a AdC, é a “empresa veículo controlada pelo Grupo Bel, S.A.”.

Publicamente, sabia-se, já, que o grupo Bel adquiriu a participação de 10,5% que o Novo Banco tinha na Global Media. Mas Marco Galinha, em entrevista ao Público a 5 de outubro, tinha assumido que o objetivo era chegar a 51% do capital da empresa que, além do Diário de Notícias, detém outros jornais de distribuição nacional como o Jornal de Notícias, o Dinheiro Vivo, O Jogo e ainda a rádio TSF.

De acordo com essa entrevista, o Grupo Bel teria acordo para adquirir a participação da Olivemedia (19,25%) e da Grandes Notícias, de José Pedro Soeiro (10,5%), o que estaria para breve. Além disso, adiantou Marco Galinha ao Público, havia depois um entendimento com outros acionistas (o grupo de Macau KNJ e José Pedro Soeiro, em nome individual) para chegar aos 51%. O grupo macaense tem 35,25%, enquanto José Pedro Soeiro conta com 24,5%.

Com esta transação, o grupo de Joaquim Oliveira, que adquiriu a participação em 2005 com a compra da Lusomundo, deixa de ter participação na Global Media.

Não foram revelados quais os valores das transações, mas Marco Galinha tinha adquirido dívida da Global Media correspondente à participação acionista.

O grupo Bel tem “presença em várias áreas de negócio e sectores, nomeadamente na distribuição e vending de produtos de tabaco, indústria, automação, indústria aeronáutica e aeroespacial, inovação, tecnologia e comunicação, green transportation, imobiliário e mobiliário”. O grupo Bel tem ainda 10% do Jornal Económico.

Marco Galinha assumiu já que quer que o DN volte a ter uma edição em papel e que O Jogo terá uma versão no Porto e outra em Lisboa. O grupo Bel anunciou ainda a criação de um museu em Lisboa.