TAP alega não ter plano fechado para 2021 e fala em apenas duas rotas, uma delas no Porto

A Associação Comercial do Porto veio a acusar a TAP de deixar de fora a Invicta nos seus novos planos de voos. Afirma, segundo o Jornal de Notícias, que a TAP aposta em seis novas rotas para destinos turísticos a partir do próximo verão e são todas a partir de Lisboa. Acusa ainda o Governo de se demitir das suas responsabilidades

Sem falar no Porto, nem abordar a polémica, a TAP defende-se dizendo que o plano para o verão de 2021 ainda não está fechado, até porque a imprevisibilidade é grande. E explica que para o período entre outubro 2020 e março 2021 anunciou apenas duas novas rotas, uma com partida de Lisboa e outra com partida do Porto. A primeira é Lisboa-Maceió e outra Porto-Sal.

"A TAP sublinha que não anunciou ainda o total da sua operação para o verão 2021. A companhia tem vindo a repor gradualmente a sua operação, mas a recuperação é lenta, tal como as projeções da IATA apontam. Para o próximo ano, a previsão mais pessimista da IATA indica uma atividade inferior até 60% face à do ano de 2019", afirma a transportadora.

Já a Associação Comercial do Porto salienta que a retoma da atividade passa quase exclusivamente pelo Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Do plano de recuperação da companhia, só há uma nova rota a partir do Aeroporto Francisco de Sá Carneiro, no Porto: para a ilha do Sal, em Cabo Verde, a iniciar em dezembro.

"O planeamento da Rede da TAP e retoma da sua operação é efetuado de acordo com as contingências da evolução da pandemia, oportunidades de procura detetadas e rentabilidade das rotas, tendo em vista a sustentabilidade da empresa no âmbito do processo de reestruturação em curso", afirma a companhia em comunicado.

A companhia admite que "já identificou algumas oportunidades de mercado, que permitem otimizar a rede e rentabilizar os recursos da companhia", apontando "são seis rotas sazonais, que irão operar apenas no período do pico do verão".

Face à incerteza, a TAP diz que "acompanha em permanência a evolução dinâmica da pandemia e os seus impactos operacionais e a lista de rotas e voos disponível em sistema de reservas será ajustada sempre que as circunstâncias o exijam".

O Conselho de Administração da TAP, liderado por Miguel Frasquilho, assegura que a companhia "continua a colaborar com todos os agentes económicos, nomeadamente associações empresariais e entidades regionais de turismo, para viabilizar o maior número de oportunidades, adicionar e ajustar os planos de rota, por forma a procurar ter um serviço ainda melhor e mais próximo, a partir de todos os aeroportos nacionais onde a TAP opera"