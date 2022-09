Cancelamento de Festivais de Verão fez economia portuguesa perder 1,6 mil milhões

Em 2019, os 287 festivais de verão em Portugal geraram dois mil milhões de euros. Este ano, esse valor nunca será superior aos 400 milhões. Esta é a conclusão do relatório anual da Associação Portuguesa de Festivais de Música (APORFEST), citado pelo “Jornal de Notícias”.

No ano passado, só as despesas com transportes dos festivaleiros totalizaram 1,7 mil milhões de euros, enquanto que os custos com o bilhetes representaram uma fatia de 200 milhões. Há também que considerar o impacto nas empresas que trabalham com os promotores de festivais, direta ou indiretamente, e cujo volume de negócios de empresas teve uma quebra na ordem dos 80%. Dos 287 eventos que tiveram lugar, pelo menos dois terços eram de música.

Houve 2,1 milhões de espectadores de festivais em Portugal, acrescenta o “JN”. A maioria eram mulheres (63%) e abaixo dos 30 anos. No total, todas estas pessoas gastaram 52,5 milhões de euros em alimentação, bebidas e merchandising, e ainda 30,4 milhões em alojamento.