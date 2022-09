“A nossa elite política não é de tirar o chapéu”. Empresários contribuem mais do que a classe política para o desenvolvimento do país

Portugal apresenta-se em 14º lugar na classificação geral do primeiro Índice de Qualidade das Elites 2020 (EQx), posição que desce para o 25º se for tida em conta apenas a avaliação das elites políticas que governam o país. Os resultados deste estudo foram apresentados, esta quarta-feira, pela Faculdade de Economia e Gestão da Universidade do Porto, parceira da Universidade de Saint Gallen, na Suíça, em colaboração com uma rede de instituições internacionais, na elaboração da análise do peso das elites sectoriais no progresso de 32 países, amostra que irá englobar 100 nações a partir de janeiro.

