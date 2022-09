Forum para a Competitividade diz que o salário mínimo não deve aumentar

O Forum para a Competitividade diz que o salário mínimo não deve subir. Na sua nota de conjuntura publicada esta terça-feira, referente ao mês de agosto, os seus responsáveis referem que, “como já tínhamos recomendado, a subida da taxa de desemprego acima dos 7% deveria desencadear uma interrupção automática da subida extraordinária do salário mínimo”.

No mesmo documento, o Forum para a Competitividade refere ainda que há argumentos adicionais que a recomendam a estabilização do salário mínimo em Portugal. “Por um lado, a taxa de inflação está praticamente a zero e, por outro, o sector com a maior percentagem de trabalhadores com salário mínimo, o do alojamento e restauração, é o que mais tem sofrido com a pandemia”.

Assim, e segundo os mesmos responsáveis, no atual contexto, uma subida do salário mínimo “pode trazer mais desemprego e falências”. Uma alternativa mais prudente seria, segundo o Forum para a Competitividade, o Estado dar apoio direto a estes trabalhadores, mas, “havendo recursos para tal, seria prioritário garantir que todos os novos desempregados estão a receber subsídio, o que não parece ser ainda o caso”.