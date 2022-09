Leilão solar: Governo estima ganho de 559 milhões de euros em 15 anos para os consumidores

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, qualificou o leilão solar que decorreu esta semana como "um sucesso ainda maior que o leilão de há um ano", estimando que o benefício para os consumidores de eletricidade ascenderá a 559 milhões de euros em 15 anos.



Este valor, relativo à entrega de 670 megawatts (MW) de nova capacidade, vem somar-se à poupança de 600 milhões de euros estimada no leilão de 2019, que licitou cerca de 1300 MW.



Em conferência de imprensa, Matos Fernandes notou que "produzir com combustíveis fósseis já é mais caro do que com renováveis".



Os 12 lotes resultaram em 13 adjudicações, das quais 8 na modalidade que inclui armazenamento com baterias, quatro sem baterias e uma compensação fixa ao sistema elétrico e uma sem baterias na modalidade de preço garantido.



Esta última adjudicação foi feita ao preço de 11,14 euros por cada megawatt hora que vier a ser produzido na central solar, o que constitui um novo recorde mundial do mais baixo preço de energia solar.



Os projetos vão trazer para Portugal cerca de 100 megawatts de baterias, indicou ainda o secretário de Estado da Energia, João Galamba.