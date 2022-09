Há um ano, banco espanhol podia fazer €10 milhões com TVI. Agora, arrisca-se a obter apenas €1,8 milhões

Os espanhóis do Abanca podiam ter obtido cerca de 10 milhões de euros na versão inicial da oferta pública de aquisição lançada pela Cofina à Media Capital. No entanto, na segunda versão desta oferta, revista em baixa por conta da pandemia de covid-19, o encaixe poderá ficar-se pelos 1,8 milhões de euros. São eles o principal rosto dos minoritários nesta OPA lançada num contexto de conflito entre a dona do Correio da Manhã e o grupo espanhol Prisa.

