IP avança com medidas para mitigar riscos na ferrovia

A Infraestruturas de Portugal (IP) foi obrigada pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) a adotar “medidas adicionais e complementares mitigadoras de risco”, por forma a evitar acidentes como o que há uma semana provocou, na zona de Soure, 2 mortos e 44 feridos, na sequência de um choque entre um comboio Alfa Pendular e um veículo de manutenção. Até essas medidas estarem no terreno, fica proibida a circulação deste tipo de veículos, exceto no período noturno em que não há circulação de comboios.

O acidente ocorreu na sexta-feira da semana passada, 31 de julho, e durante o fim de semana foram aventadas explicações preliminares para o sucedido: os dois trabalhadores que iam no veículo de manutenção não respeitaram um sinal vermelho e o choque com o Alfa Pendular, que tinha saído de Lisboa a caminho de Braga, foi inevitável. Foi o que apontou o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF).