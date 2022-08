Apoios do Governo: é para ler todas as letras pequeninas

1 O Governo avançou com novas medidas para apoiar as empresas?

Sim. Em agosto chegou ao fim o lay-off simplificado para a generalidade das empresas, sucedendo-lhe novas medidas de apoio, como o incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial. Destinado às empresas que saiam do lay-off e retomem a sua normal atividade, prevê o pagamento de um ou dois salários mínimos por trabalhador. Outra medida é o apoio extraordinário à retoma progressiva, que permite redução de horários de trabalho, mas já não a suspensão de contratos de trabalho. Este apoio é modulado em função da quebra de faturação das empresas, sendo reforçado no caso de firmas com quebras acima dos 75%.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.