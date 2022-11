O que nos dizem os prejuízos do Novo Banco? A parte 'boa' já está a sofrer com a pandemia

O Novo Banco continua mergulhado em prejuízos e, nos primeiros seis meses do ano, até ficaram mais profundos do que entre janeiro e junho de 2019. A parte 'boa' do banco, aquela que ficará quando o banco se desfizer de todos os ativos tóxicos, obteve resultados positivos, mas bem abaixo do que alcançado um ano antes.

