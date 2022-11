Missão: segurar emprego. Conheça os apoios disponíveis para as empresas a partir de agosto

Com a decisão de prolongamento do lay-off simplificado, ainda que com novas regras e um novo nome, em cima da mesa, os empregadores passam a ter disponíveis cinco mecanismos de apoio à manutenção do emprego. Há opções para empresas que podem retomar já a atividade sem restrições e para as que se mantêm ainda encerradas por imposições legais ou enfrentam sérias dificuldades no negócio, com quebras muito acentuadas de faturação. As regras são diferentes e as obrigações que o empregador tem de cumprir também.

