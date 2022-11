Governo adia decisão sobre prolongamento do lay-off. Mas já se sabe que lhe vai dar outro nome e novas regras

Ainda não foi esta quinta-feira que as empresas ficaram a saber em que moldes poderão contar com o prolongamento do regime de lay-off simplificado. A medida, que tinha sido avançada ao Expresso no último sábado, pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, foi discutida no Conselho de Ministros de hoje. Aliás, tal como o Expresso tinha também já avançado. Da reunião sairam decisões finais. Mas o Expresso sabe que a medida está apenas "presa" pela publicação do Orçamento Suplementar e que não se chamará lay-off, embora mantenha o mesmo espírito deste regime. A partir de agosto deverá chegar o Apoio Adicional para Empresas com Quebra Significativa de Faturação.

