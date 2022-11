Bolsa de Lisboa acorda em terreno positivo com aprovação de plano de Bruxelas a ajudar

A bolsa de Lisboa abriu em terreno positivo e às 8h e 35 minutos, o principal índice da bolsa, o PSI20 estava a ganhar 0,64% para 4.562,60 pontos, depois de ter encerrado a última sessão, segunda-feira a ganhar 1,2%, em linha com as principais bolsas europeias. A Mota-Engil e os CTT estavam a valorizar 4,39% para 1,28 euros e 2,36% para 2,39 euros, respetivamente.

Por volta das 9 horas, o PSI20 subia 0,53% para 4.557,43 pontos, com 15 'papéis' a valorizarem-se e três a recuarem.

Aos títulos da Mota-Engil e dos CTT seguiam-se os da Pharol, que registavam ganhos de 2,30% para 0,12 euros, os da Semapa que estavam a ganhar 2,28% para 8,52 euros e as ações do BCP a valorizar 2,09% para 0,11 euros.

Em contrapartida, em sentido inverso, as ações da Jerónimo Martins, Ibersol e Galp Energia eram as únicas que desciam, estando a recuar 0,67% para 14,85 euros, 0,35% para 5,66 euros e 0,10% para 10,32 euros, respetivamente.

Na Europa, as principais bolsas abriram esta terça-feira em alta, animadas com o acordo alcançado esta madrugada entre os líderes da União Europeia (UE) para adotar um plano de reconstrução económica depois da pandemia da covid-19. Foi aprovado um pacote de relançamento da economia para 2021-2027 e do Fundo de Recuperação de 1,82 biliões de euros.

A bolsa de Nova Iorque fechou em alta na segunda-feira, com o Dow Jones a subir 0,03% para 26.680,87 pontos, contra 29.551,42 pontos em 12 de fevereiro, atual máximo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, também na segunda-feira, o Nasdaq fechou a avançar 2,51% para 10.767,019 pontos, um novo máximo de sempre.

A nível cambial, o euro abriu esta terça-feira em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1456 dólares, contra 1,1449 dólares na segunda-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em setembro abriu com tendência positiva, a cotar-se a 43,60 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 43,28 dólares na segunda-feira.