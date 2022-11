Imobiliário. Pandemia já está a ‘empurrar’ famílias para o interior

Ainda ninguém confirma com segurança a existência de uma nova tendência de fundo, mas é inegável que a pandemia está a empurrar cada vez mais gente do litoral para o interior. Os sinais multiplicam-se um pouco por todo o lado e o sector do imobiliário já está a constatar essa mudança.

Jorge Monteiro, 33 anos, engenheiro florestal, trocou há pouco mais de três semanas o Porto pela Covilhã. É um nómada digital que acaba de se instalar no espaço de trabalho partilhado Cowork Fundão — que fica a meia dúzia de quilómetros da Covilhã. As razões para a mudança são apenas duas: os preços das casas “incomparavelmente mais baixos aqui na Beira Interior — talvez menos 60% face às casas mais baratas do Porto e Gondomar — e, por outro lado, a qualidade de vida que hoje a grande cidade já não oferece”, especialmente em tempos de pandemia.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.