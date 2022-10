"No imediato o CEO da TAP terá de ser substituído", diz o ministro das Infraestruturas

Antonoaldo Neves entrou na TAP, pela mão de David Neeleman, e a sua saída da liderança da companhia, com a conclusão do acordo de saída do empresário norte-americano da TAP, já era esperada, como o Expresso noticiou. Será substituído transitoriamente até que o governo escolha o novo presidente. Por quem, não se sabe ainda.

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, foi claro: Antonoaldo Neves tem de sair já da presidência executiva da TAP, até porque não foi uma escolha do acionista Estado, mas do acionista norte-americano, que está de saída da companhia. "Há a saída de um dos principais acionistas, era difícil explicar que o CEO [presidente executivo] continuasse", salientou na conferência de imprensa onde explicou o acordo de saída do gestor brasileiro.

Antes, Pedro Nuno Santos já tinha dito que o novo presidente da TAP seria escolhido no mercado internacional por uma empresa de recrutamento que o Estado irá contratar. Um processo que, admite, pode demorar.